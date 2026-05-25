Смяло, как консервную банку: на трассе «Холмогоры» столкнулись 13 машин

Эфирная новость 52 0

Часть пострадавших пришлось эвакуировать с помощью вертолета.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

На несколько часов было парализовано движение на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в Подмосковье. Там столкнулись сразу 13 машин. Один человек погиб. Еще шестеро — пострадали. Виновником массовой аварии, предположительно, стал водитель фуры. По словам очевидцев — большегруз на высокой скорости вылетел на встречную полосу.

Удар был такой силы, что некоторые легковушки превратились в груду металла. Выбраться из них помогли спасатели. Что могло стать причиной ДТП — узнал корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

Перед разбитой вдребезги фурой — родственница виновника ДТП. Она плачет и не может найти себе места. Водитель этого грузовика вылетел на встречку и устроил массовое ДТП.

Экстренные службы оттаскивают пострадавшие машины. Можно увидеть, что этот серебристый внедорожник смяло, как консервную банку. Рядом лежат детали автомобилей и перевернутый грузовик.

На трассе разбросало 13 автомобилей. Первой под удар попала машина Елизаветы. По ее словам, водителя большегруза занесло, когда тот пытался зайти в поворот.

«Летела фура по встречной полосе. Она ехала на очень большой скорости. И я смотрю: он выворачивает руль, кабина входит в поворот, а прицеп не входит в поворот. А дальше он боком поплыл по дороге и собрал машины», — рассказала пострадавшая Елизавета Чавычалова.

От инерции фуру еще двести метров тащило по дороге боком. Легковушки не успевали затормозить и на огромной скорости переворачивались и врезались, превращаясь в груду металла.

Вот отсюда хорошо видно, какой силы был удар. Удар был такой силы, что между двух машин зажало третью. Непонятно, где заканчивается один автомобиль и начинается другой.

Некоторые не могли самостоятельно выбраться из салонов собственных автомобилей — таких вызволяли с помощью монтировок. Состояние некоторых пострадавших было настолько тяжелым, что задействовали вертолет.

— Моя машина была, она там написана как пятая, но на ней сверху лежат еще две — третья и четвертая.

— На вас сверху машина навалилась?

— Ну да, он перевернул, и в результате сейчас на моей машине еще две лежат, — поделился пострадавший Сергей Котов.

Другой пострадавший — Алексей Панкратов — попал в ДТП в свой день рождения. Большегруз перевернулся прямо перед его машиной, но именинник, кажется, в рубашке родился — отделался ссадинами и легким испугом.

— Вас в машине не зажало?

— Зажало, да, конечно, немножко. Тосол тек вот. Хорошо, что тосол тек, и за счет этого только вылез.

— Отмечать будете?

— Наверное, попозже. Думаю, что будем. Второе рождение, — рассказал пострадавший Алексей Панкратов.

По одной версии, ДТП произошло потому, что у машины отказали тормоза, по другой — потому что водителю стало плохо. Ни в ту, ни в другую очевидцы не верят. По их словам, виновник ДТП сильно разогнался и банально не справился с управлением.

«Он не сигналил, ничего. Вот было видно, что он просто несется. Скорость была бешеная, может, 90 где-то он летел», — добавила Чавычалова.

Так ли это — покажет экспертиза. Водитель, который спровоцировал ДТП, погиб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Тайная сторона Близнецов: астролог раскрыла правду о воздушном знаке зоди...

Последние новости

10:20
Преданная фанатка: автобус бейсбольной команды сгорел из-за девочки-пиромана
10:03
Путин отправится с государственным визитом в Казахстан 27 мая
10:00
Петербург-Калининград: поход парусных яхт «Россия на Балтике» стартует 25 июня
9:46
Секреты подземелья: иллюзионист рассказал об «инопланетянах» в бункере в США
9:43
В МИДе назвали ключевое условие для завершения конфликта на Украине
9:37
Борт министра обороны Британии Хили потерял спутниковый сигнал у границы России

Сейчас читают

Новые правила начислений: кому из пенсионеров проиндексируют выплаты в июне
«Просто живу эту жизнь»: свободная Самойлова покоряет Канны в роскошных нарядах
Белгород подвергся массированному ракетному удару со стороны ВСУ
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео