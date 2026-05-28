От Цискаридзе до Зацепина: в Петербурге покажут портреты знаменитостей на выставке «Лучезарные люди»

Выставка работ художника Ивана Вялкова откроется в Петербурге 30 мая

В Санкт-Петербурге 30 мая откроется персональная выставка художника, режиссера-постановщика трансляции праздника выпускников «Алые паруса» Ивана Вялкова «Лучезарные люди». Увидеть работы можно будет в Центре искусства и музыки библиотеки имени Маяковского.

ivanvialkov.ru

В проекте автор исследует внутренний свет людей, пытаясь запечатлеть их эмоции, взгляды и жесты. Кроме того, художник показывает, как профессия и образ жизни оставляют след на внешности.

На выставке представят портреты знаменитостей, среди них народные артисты России Николай Цискаридзе, Игорь Угольников и Александр Зацепин, а также итальянский певец Алессандро Сафина, дирижер Фабио Мастранджело и многие другие.

«Главное чудо выставки — это ощущение присутствия. Портреты не просто изображают людей — они приглашают к разговору. Вы чувствуете на себе взгляд, слышите немой вопрос, улавливаете эмоцию, которая резонирует с вашим внутренним состоянием», — отметили организаторы.

Дата открытия выставки выбрана неслучайно. В этот день родился дважды Герой Советского Союза, космонавт, а по совместительству и художник Алексей Леонов. Организаторы подчеркивают, что если он в своих картинах воспевал красоту Вселенной и звезд, то Вялков в портретах показывает не менее загадочные человеческие души.

Выставка «Лучезарные люди» будет работать с 31 мая по 26 июня 2026 года по адресу: Невский проспект, дом 20. Вход свободный для всех желающих.

