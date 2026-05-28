От Цискаридзе до Зацепина: в Петербурге покажут портреты знаменитостей на выставке «Лучезарные люди»

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 82 0

Увидеть картины можно будет до конца июня.

Где посмотреть работы Вялкова в Петербурге

Фото: ivanvialkov.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Выставка работ художника Ивана Вялкова откроется в Петербурге 30 мая

В Санкт-Петербурге 30 мая откроется персональная выставка художника, режиссера-постановщика трансляции праздника выпускников «Алые паруса» Ивана Вялкова «Лучезарные люди». Увидеть работы можно будет в Центре искусства и музыки библиотеки имени Маяковского.

текстivanvialkov.ru

В проекте автор исследует внутренний свет людей, пытаясь запечатлеть их эмоции, взгляды и жесты. Кроме того, художник показывает, как профессия и образ жизни оставляют след на внешности.

На выставке представят портреты знаменитостей, среди них народные артисты России Николай Цискаридзе, Игорь Угольников и Александр Зацепин, а также итальянский певец Алессандро Сафина, дирижер Фабио Мастранджело и многие другие.

«Главное чудо выставки — это ощущение присутствия. Портреты не просто изображают людей — они приглашают к разговору. Вы чувствуете на себе взгляд, слышите немой вопрос, улавливаете эмоцию, которая резонирует с вашим внутренним состоянием», — отметили организаторы.

Дата открытия выставки выбрана неслучайно. В этот день родился дважды Герой Советского Союза, космонавт, а по совместительству и художник Алексей Леонов. Организаторы подчеркивают, что если он в своих картинах воспевал красоту Вселенной и звезд, то Вялков в портретах показывает не менее загадочные человеческие души.

Выставка «Лучезарные люди» будет работать с 31 мая по 26 июня 2026 года по адресу: Невский проспект, дом 20. Вход свободный для всех желающих.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.90
-0.77 82.72
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:40
Помогут кишечнику или холестерину? Почему опасно объедаться финиками
19:38
Бумажные рецепты в России собрались полностью заменить на электронные
19:26
«У меня падает забрало»: Курцын прокомментировал слухи о скандале с Акиньшиной
19:25
В Москве стартовал конгресс по детской гематологии, онкологии и иммунологии
19:25
Путин и Токаев укрепили союз: от АЭС и обороны до Аллеи вечной дружбы в Астане
19:22
Кадры, наука и энергия: Путин назвал преимущества России в сфере ИИ

Сейчас читают

Причина — вовсе не секс: невролог рассказал, что именно приводит к инсульту
Куда исчезают первые воспоминания: почему человек не помнит себя младенцем
Песок хоронил дома и дороги: как дюны наступали на поселки Куршской косы
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео