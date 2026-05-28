Путин: евразийская интеграция приносит реальную выгоду участникам ЕАЭС

Лилия Килячкова
Подобные площадки позволяют представителям власти, бизнеса и общественных структур совместно формировать ключевые направления развития.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому государству — участнику Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в Казахстане.

Глава государства отметил, что подобные площадки позволяют представителям власти, бизнеса и общественных структур совместно формировать ключевые направления развития интеграции.

«Форум позволяет представителям государственных властей, бизнеса, общественности сообща вырабатывать новые магистральные инициативы по развитию и углублению интеграции. Интеграции, которая приносит реальную выгоду каждому из государств-участников Евразийского союза», — отметил он.

По словам Путина, такое взаимодействие способствует экономическому росту и улучшению уровня жизни населения в странах объединения.

Отдельно он подчеркнул, что в центре внимания в настоящее время находятся технологические направления развития — цифровая экономика, высокие технологии и искусственный интеллект (ИИ). Он отметил, что ИИ сфера новая, но довольно перспективная.

Государственный визит Владимира Путина в Казахстан продлится три дня. Российский лидер провел переговоры с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. В рамках встречи главы государств приняли заявление о семи основах дружбы и добрососедства.

По словам главы государства, в ходе встречи стороны затронули актуальные международные вопросы, а также уделили особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

