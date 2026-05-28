Апелляционный суд Кишинева оставил в силе приговор главе Гагаузии Гуцул

Ее на семь лет лишили свободы за незаконное финансирование оппозиционной партии.

Фото: © РИА Новости/Родион Прока

Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул — семь лет лишения свободы за незаконное финансирование оппозиционной партии «Шор». Об этом сообщил ТАСС.

«Отклонить кассационную жалобу, поданную Евгенией Гуцул через адвоката Сергея Морару. Оставить в силе решение суда Кишинева», — зачитал постановление судья Виталий Будеч.

Следствие уверено, что с 2019 по 2022 год Гуцул была ключевым звеном в схеме по доставке денег из Москвы в Молдавию для продвижения запрещенной в стране партии «Шор». Согласно материалам дела, Гуцул лично отвечала за проверку списков и выплату гонораров участникам протестов в Кишиневе, получив от преступной группы 43 миллиона леев (более 175 миллионов рублей. — Прим. ред.).

Суд не только отправил главу Гагаузии за решетку, но и взыскал с нее 2,5 миллиона долларов (более 177 миллионов рублей. — Прим. ред.), которые, по версии обвинения, пошли на нужды партии. Кроме того, ей на пять лет запретили заниматься любой политической деятельностью.

Евгению Гуцул задержали еще в марте 2025 года прямо в аэропорту, когда она пыталась вылететь в Стамбул. Сама глава Гагаузии отрицает вину и настаивает, что стала жертвой политического преследования со стороны центральных властей Молдавии.

