Студенты-спасатели проведут мастер-классы по безопасности для молодежи Москвы

Молодежь Москвы приглашают на мероприятия, посвященные безопасности, добровольчеству и здоровому образу жизни. Гостей ждут мастер-классы опытных инструкторов Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (МГО ВСКС). С 30 мая по 1 июня на ВДНХ (напротив павильона № 10) каждый сможет примерить экипировку спасателя, помочь пострадавшему на искусственном льду и провести сердечно-легочную реанимацию на манекене. Участие бесплатное, без предварительной регистрации. Подробности сообщает сайт мэра Москвы Сергея Собянина mos.ru.

«Наша главная задача — создать условия, в которых каждый молодой человек сможет реализовать свой потенциал, получить поддержку и найти единомышленников. Так, инициатива добровольцев МГО ВСКС становится доступной образовательной средой для жителей города. Проект „Молодежь Москвы“ гордится тем, что может поддерживать такие социально значимые события, где молодые спасатели передают знания младшему поколению», — отметила Маргарита Савинкина, руководитель проекта «Молодежь Москвы».

С 30 мая по 1 июня в рамках Международного фестиваля детства и юности «Фестиваль „Движения первых“» добровольцы МГО ВСКС проведут мастер-классы для детей и взрослых. Событие пройдет на ВДНХ, где организуют «Городок безопасности». Он станет большой игровой зоной из пяти интерактивных точек.

На точке «Дженга» участники наденут экипировку спасателя — каску и перчатки — и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента будут аккуратно переставлять деревянные бруски из башни. Под руководством опытного инструктора ребенок или взрослый научится контролировать свои движения в ограниченном пространстве и развивать мелкую моторику, необходимую для точной работы при спасении людей.

На точке «Спасение на льду» на специальных матах, имитирующих хрупкую ледовую поверхность, участники научатся правильно приближаться к провалившемуся под лед. В зоне «Оказание первой помощи» гости поработают с профессиональным манекеном-тренажером, на котором покажут, как проводить сердечно-легочную реанимацию. Инструктор научит проверять сознание и дыхание, а также правильно действовать при вызове скорой помощи. Это те самые навыки, которые могут спасти жизнь, пока едут врачи.

На точке «Лабиринт» участники в составе команды пройдут запутанный лабиринт и найдут условного пострадавшего. Здесь жители смогут отработать командное взаимодействие, ориентирование в замкнутом пространстве и правильную транспортировку.

Для всех желающих будет доступна фотозона. Здесь можно примерить каску и экипировку пожарного, взять в руки гидравлические ножницы и сделать памятное фото. Инструкторы расскажут, для чего нужен каждый предмет.