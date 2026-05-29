Путин: передача РФ тигров Казахстану — часть гуманитарного сотрудничества

Лилия Килячкова
Инициатива направлена на возрождение фауны.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин

Президент России Владимир Путин заявил, что отправка амурских тигров в Казахстан стала частью гуманитарного сотрудничества Москвы и Астаны в природоохранной сфере. Об этом он сообщил в ходе пресс-подхода после завершения саммита ЕАЭС.

«Самый главный смысл — это то, что мы сотрудничаем в гуманитарной сфере, очень важной для нас — восстановление природы», — отметил президент.

Российский лидер подчеркнул, что инициатива направлена на возрождение фауны и развитие совместных экологических программ между Россией и Казахстаном.

«Таджикистан нам снежных барсов дарил в свое время, и мы восстанавливаем снежных барсов, в том числе на Кавказе. Много и других примеров подобного рода», — рассказал глава государства.

Россия подарила Казахстану четырех амурских тигров в рамках международной программы по восстановлению популяции редкого хищника. Передача тигров стала частью совместного плана Москвы и Астаны по возвращению этих животных в дикую природу Казахстана. Россия передала двух взрослых амурских тигров и двух тигрят, которых ранее отловили в Хабаровском крае.

