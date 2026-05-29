«Секретов нет»: Путин высказался о выборе Армении между ЕАЭС и Евросоюзом

Путин заявил о необходимости честного диалога с Арменией по вопросу Евросоюза

Если Армения пойдет по пути интеграции в Евросоюз, это может повлиять на ее участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и привести к экономическим последствиям, которые нужно открыто обсудить. Об этом президент России заявил, отвечая на вопрос обозревателя «Известий» Виктора Синеока в ходе пресс-подхода после завершения саммита ЕАЭС.

Журналист спросил, что дает Армении участие в Евразийском экономическом союзе, в чем состоит выгода для страны и какие последствия могут возникнуть в случае временной заморозки ее членства. Путин отметил, что этот вопрос обсуждался на саммите и в узком составе.

По его словам, он уже говорил об этом с вице-премьером Армении и подчеркнул, что диалог по такой теме возможен только на принципах откровенности.

«Разговор по этому вопросу может быть только откровенный, только искренний и абсолютно открытый», — заявил президент.

Глава государства добавил, что у сторон нет причин скрывать суть обсуждения. По его словам, имеется в виду вопрос, который должен быть понятен всем, поскольку он касается экономических последствий для Армении и ее партнеров по Евразийскому экономическому союзу.

«Секретов нет — наоборот, я считаю, что все должны об этом знать», — сказал Путин.

Перед ответом на экономическую часть вопроса президент отдельно остановился на отношениях России и Армении. Он подчеркнул, что два народа связывают давние исторические и гуманитарные связи.

«Русский и армянский народ связывают узы дружбы безо всякого преувеличения и узы особых отношений на протяжении столетий», — отметил российский лидер.

Путин также заявил, что Москва уважает право Еревана самостоятельно определять свой политический курс. По его словам, решения Армении должны приниматься исходя из интересов армянского народа.

«Все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России. Делайте так, как вы считаете нужным исходя из интересов армянского народа», — сказал президент.

При этом Путин подчеркнул, что возможные решения Армении не должны разрушить гуманитарные и политические связи с Россией. Однако он уточнил, что в обсуждаемом вопросе речь идет прежде всего об экономике.

«Какие бы решения ни были, это не испортит наших гуманитарных связей, это не испортит наших политических связей, но речь в данном случае идет о чисто экономических субстанциях», — заявил он.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, лидеры стран Евразийского экономического союза призвали Армению провести общенациональный референдум о дальнейшем интеграционном курсе. Речь шла о выборе между вступлением в Евросоюз и продолжением участия в Евразийском экономическом союзе.

Совместное заявление опубликовали на сайте Кремля. Документ подписали президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

