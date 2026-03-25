В Крыму мужчина много лет насиловал малолетнюю падчерицу

Дарья Орлова
Дарья Орлова 43 0

Суд вынес ему суровый приговор.

Мужчина много лет насиловал малолетнюю падчерицу какой срок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Суд в Крыму приговорил мужчину к колонии за изнасилование падчерицы

В Республике Крым мужчина получил тюремный срок за многолетнее сексуальное насилие над своей несовершеннолетней падчерицей. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета России.

Суд признал 36-летнего фигуранта виновным в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями Уголовного кодекса РФ, включая изнасилование, насильственные действия сексуального характера, а также половое сношение с лицом, не достигшим 16-летия.

По совокупности содеянного мужчине было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отбывать положенный срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

Злоумышленник проживал в городе Щелкино вместе со своей сожительницей и ее дочерью. Преступления против половой неприкосновенности ребенка совершались им в период с октября 2017 года по март 2023 года.

На момент первого инцидента девочке едва исполнилось восемь лет. Издевательства над малолетней продолжались систематически, пока о происходящем не стало известно правоохранительным органам.

Последние новости

1:25
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
0:56
«Сам разорюсь как-нибудь»: Киркоров о страховании тела
0:36
Самолет с депутатами Госдумы прибыл в аэропорт Нью-Йорка
0:13
Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
23:50
В Крыму мужчина много лет насиловал малолетнюю падчерицу
23:45
Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий

Сейчас читают

У QatarEnergy форс-мажор: Бельгия, Италия, Китай и Южная Корея останутся без газа
Выглядит здоровой? Онколог прокомментировал внешний вид Лерчек
Кормят с «лопаты»: в каких условиях содержатся пожизненно осужденные террористы «Крокуса»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео