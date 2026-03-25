В Крыму мужчина много лет насиловал малолетнюю падчерицу

Суд в Крыму приговорил мужчину к колонии за изнасилование падчерицы

В Республике Крым мужчина получил тюремный срок за многолетнее сексуальное насилие над своей несовершеннолетней падчерицей. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета России.

Суд признал 36-летнего фигуранта виновным в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями Уголовного кодекса РФ, включая изнасилование, насильственные действия сексуального характера, а также половое сношение с лицом, не достигшим 16-летия.

По совокупности содеянного мужчине было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отбывать положенный срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

Злоумышленник проживал в городе Щелкино вместе со своей сожительницей и ее дочерью. Преступления против половой неприкосновенности ребенка совершались им в период с октября 2017 года по март 2023 года.

На момент первого инцидента девочке едва исполнилось восемь лет. Издевательства над малолетней продолжались систематически, пока о происходящем не стало известно правоохранительным органам.

