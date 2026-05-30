Найдено тело пропавшей в Омске сапбордистки

В Омской области обнаружили тело пропавшей сапбордистки Ольги Симочкиной. Как сообщили в Следственном комитете, женщину нашли на берегу реки Иртыш в районе села Николаевка.

Ранее стало известно об обнаружении тела второго участника прогулки на сапбордах — Анатолия Бойко. Его нашли в Иртыше недалеко от места, где пара вышла на воду.

Ольга Симочкина и Анатолий Бойко отправились кататься на сапбордах 25 мая. После этого связь с ними прервалась. Поиски начались спустя несколько дней — 28 мая.

В день их исчезновения на Иртыше наблюдались сложные погодные условия: сильный ветер поднимал высокие волны, а температура воды оставалась низкой, несмотря на жаркую погоду.

По факту произошедшего ранее было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства гибели сапбордистов устанавливаются.

Известно, что Бойко и Симочкина ранее сплавлялись на сапбордах по Иртышу, а также на уральских реках.

