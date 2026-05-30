Двух подростков арестовали за подготовку теракта с подрывом здания в Туапсе

Давид Андриясов Журналист

Исполнителям предложили вознаграждение от 300 до 500 долларов изготовление самодельной бомбы.

В Краснодарском крае предотвращена подготовка террористического акта в Туапсе. По данным регионального управления Следственного комитета, фигурантами дела стали двое местных жителей 17 и 18 лет.

Следствие установило, что в марте 2026 года 18-летний молодой человек вступил в переписку с неустановленным участником террористической организации, запрещенной на территории России. По версии правоохранителей, куратор предложил ему за вознаграждение от 300 до 500 долларов изготовить самодельное взрывное устройство и передать его для совершения теракта в административном здании, где находились люди.

Как сообщили в СК, подозреваемый согласился на предложение и привлек к реализации плана 17-летнего знакомого.

«Довести свой преступный умысел, направленный на совершение террористического акта, обвиняемые не смогли, поскольку их противоправные действия были пресечены сотрудниками краевого управления ФСБ», — говорится в сообщении.

Оба фигуранта задержаны и арестованы. Во время допросов они признали вину.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства подготовки преступления и возможных соучастников.

Ранее сотрудники ФСБ задержали украинского агента, которого подозревают в подготовке подрыва пассажирского поезда. 

