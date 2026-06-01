На авиарейсах Москва — Петербург начали внедрять проход по биометрии

Технология доступна до 1 апреля 2027 года в аэропортах Пулково и Шереметьево.

Участники ПМЭФ, которые добираются в Петербург по воздуху, смогут сделать это еще проще и быстрее. С 1 июня на авиарейсах между двумя российскими столицами начали внедрять технологию прохода без паспорта — по биометрии. Буквально несколько часов назад технологию опробовали и в столичном Шереметьево.

Добавим, что эксперимент пока затронет только два российских аэропорта и продлится до 1 апреля следующего года. Регистрация и посадка «по улыбке» — дело добровольное. А чтобы не показывать паспорт, нужно заранее зарегистрироваться в системе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербургском метрополитене внедряют технологии будущего. Речь идет не только о системе биометрии для оплаты проезда по лицу, но и об автоматизации всего производственного цикла: от проектирования станций до утилизации старых вагонов. Особое внимание уделяется использованию отечественного программного обеспечения в стратегически важных сферах.

