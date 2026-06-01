Платформа «Дзен» запустила поезд «Дети в сети» в московском метро

Каждый вагон посвящен отдельной теме: от мошенничества в сети до кибербуллинга.

В Москве на Большой кольцевой линии сегодня стартовал тематический поезд. Внутри — короткие и понятные рекомендации для детей и подростков о том, как вести себя в интернете.

Состав запустили при поддержке информационной платформы «Дзен». Каждый вагон посвятили отдельной теме — защите личных данных, онлайн-мошенничеству, кибербуллингу, общению с незнакомцами и цифровым привычкам.

«Я искренне верю, что этот проект станет не просто красивой акцией, но и поводом вечером после работы, проехав в поезде, поговорить с детьми просто, коротко и ясно о таких темах, как внимательность, забота друг о друге», — сказал управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников.

Подробно познакомиться со всеми инструкциями можно в течение всего июня — именно столько тематический поезд будет курсировать по Большой кольцевой линии. Уже посчитали, что за это время на нем проедут более 500 тысяч пассажиров.

