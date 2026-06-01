Гимнастка Ильтерякова взяла золото в упражнении с обручем на чемпионате Европы

Сборная России по художественной гимнастике триумфально вернулась на международную арену. На чемпионате Европы, который завершился в Болгарии, наши спортсменки стали лучшими по количеству завоеванных медалей. Два золота, четыре серебра и три бронзы. И это на первом за пять лет крупном турнире, где команда выступала с флагом и гимном. И сразу такой успех. Благодаря чему его удалось достичь — узнал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

На несколько лет мир забыл о серьезном конкуренте. Теперь все изменилось. Здесь, в болгарской Варне, о нем пришлось вспомнить.

Наконец справедливость восстановлена: наши гимнастки выступают под российским флагом.

Что такое российская гимнастика, здесь вспомнили все. Возвращение на мировую арену было ярким. На чемпионате Европы мы первые по числу медалей — девять! Два золота, четыре серебра и три бронзы.

Зрители скандировали, аплодировали и даже кричали, чтобы их услышали. Чемпионат завершен. И можно смело говорить об успехе российской сборной. На мировой пьедестал под российским гимном и флагом наши гимнастки вернулись уверенно и ярко.

Напряженный день — финалы, индивидуальная программа наших сениорок. Зрелищное выступление Софии Ильтеряковой с обручем (тренер — Наталья Глемба). Филигранная точность и ни одной помарки. Это золото! Звучит российский гимн.

Еще одну медаль, уже бронзовую, в копилку нашей сборной принесло блестящее выступление Софии с мячом.

«Я даже вначале немного расплакалась. Это были невероятные эмоции, что спустя столько лет мы вернулись на международную арену, так еще и с флагом, гимном», — рассказала чемпионка Европы по художественной гимнастике в упражнении с обручем София Ильтерякова.

Уникальная работа с булавами, зажигательный танец, невероятная энергетика — это все Мария Борисова, которую тренирует Ирина Гусарова. Спортсменка поднимается на пьедестал — заслуженное серебро. Так же, затаив дыхание, зрители следили и за страстным болеро Марии Борисовой. Бронза, еще одна медаль у звезды российской гимнастики.

«Мы все уже боремся за свой флаг, за свою страну, и, конечно же, это придает больше сил», — поделилась серебряный призер чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнении с булавами Мария Борисова.

Мария Борисова тренируется в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Легендарная олимпийская чемпионка отрабатывала и с ней, и с другими спортсменками программы и сложные элементы. Так происходит перед каждым соревнованием — и, конечно, так было перед чемпионатом Европы. Внимание к каждой детали и к каждому движению.

«Внимательно. Все, когда у тебя глаза, понимаешь, открыты, когда ты сосредоточена, все, глаза видят, руки делают все, правильную работу», — подсказывала юной гимнастке Алина Кабаева.

Невероятная синхронность и точность групповой команды. Она совсем молодая, но за спиной уже победа на чемпионате России, которая открыла спортсменкам дорогу в основной состав сборной и на международную арену. Серебро в групповом многоборье! Наставник — Анна Усцова.

«Мы к чемпионату Европы подошли очень серьезно, готовились усиленно. Переживали, конечно, все ли получится, но тот результат, который сейчас у нас есть, он очень достойный», — рассказала тренер команды групповых упражнений, тренер Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Анна Усцова.

Красивым и сложным было выступление нашей команды групповых упражнений с обручами и булавами. Результат — еще одно серебро.

«Спасибо большое всем, кто за нас болел. Трибуны были полные. Мы все видели. И для нас это огромная радость, что за нас болеют», — сказала серебряный призер финала чемпионата Европы по художественной гимнастике в групповых упражнениях с обручем и булавами Алина Прощалыкина.

В общекомандном зачете — бронза. Впервые за пять лет выступали за границей под своим флагом — и сразу третье место.

Сложная, выверенная работа наших гимнасток впечатлила всех — даже самых сильных соперников.

«Я считаю, что уровень российской гимнастики очень высокий и ваши девушки, как всегда, прекрасны», — отметила тренер чемпионки Европы по художественной гимнастике Дарьи Варфоломеев Юлия Раскина-Рицо.

В Варне с триумфом выступили наши юниорки. Яну Заикину, завоевавшую золото, и Ксению Саввинову — у нее серебро — тренирует Евгения Елисеева. В Академии художественной гимнастики «Небесная грация» их подготовкой занималась олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Успешное выступление наших гимнасток гарантирует российской сборной места на чемпионате мира. За этим триумфом — десятки имен, работа большой команды: тренеры, врачи, психологи. Это те, кто также сделал победу возможной.

Триумф российской сборной по художественной гимнастике на европейском первенстве, а впереди серьезная работа — подготовка к чемпионату мира в Германии.

