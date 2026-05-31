Боксер Шумков стал чемпионом мира WBA Gold в полулегком весе

Лилия Килячкова
Соперником россиянина был опытный эквадорец Кристиан Оливо.

Фото, видео: Шарифулин Валерий/ТАСС; Спортивная федерация бокса Санкт-Петербурга;5-tv.ru

Боксер Всеволод Шумков завоевал титул чемпиона мира WBA Gold в полулегком весе. Поединок состоялся в Екатеринбурге в ночь на 31 мая.

Соперником россиянина был опытный эквадорский боксер Кристиан Оливо. Шумков эффектно нокаутировал его в шестом раунде. Спортсмен признался, что поединок получился непростым: соперник наносил ощутимые удары, и ему приходилось постоянно держать концентрацию и действовать осторожно.

«Честно, он тоже тяжело бьет, то есть даже такие тычки я чувствовал. Перчатка тонкая по сравнению с любителями, и это чувствовалось, поэтому я чуть опасался, даже когда попал и побежал добивать. Очень пытался держать себя в руках, концентрацию держать до последнего», — поделился Всеволод.

Он также отметил, что разница между любительским и профессиональным боксом сильно ощущается, поэтому в этом бою пришлось больше внимания уделять защите. Шумков добавил, что ранее уже успешно выступал в Екатеринбурге и чувствовал уверенность перед выходом на ринг.

«Я уже обращался, посвящал победу папе, жене. Сейчас посвящаю маме. Благодаря тебе все мои пояса!» — заявил спортсмен.

Бой прошел в рамках турнира RCC Boxing Promotions. Теперь на счету спортсмена три победы и ни одного поражения в профессиональной карьере.

