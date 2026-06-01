Вкусное и полезное: как в Москве выбирали питание для школьников

Меню разработали ведущие шеф-повара. Блюда представили на большом семейном фестивале «Новое здоровое поколение».

Каким должно быть питание в школах, сегодня выбирали в Москве. На большом семейном фестивале «Новое здоровое поколение» ведущие шеф-повара представили несколько вариантов новых завтраков. Их разработали специально для российских учебных заведений.

Гости приняли участие в дегустации, а родители, нутрициологи, блогеры и жюри голосовали за лучший вариант. Оценил меню и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

«Есть пять стендов, где можно попробовать разные меню. Это и блинчики — вот я был вдохновлен ими, — и сырники, и омлетик. И все очень, с одной стороны, полезное, с другой стороны, вкусное. У нас обычно либо полезно, либо вкусно. А вот здесь меню такое, чтобы оно было и то, и другое», — сказал Алексей Нечаев.

Блюда, победившие в голосовании, будут продвигать в школьные меню.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что партия «Новые люди» учредила федеральную премию «Предприниматели нового времени», чтобы отметить работу бизнесменов, которые думают не только о доходе. Награжденные не только создают рабочие места, но также строят скверы и спорткомплексы, восстанавливают исторические здания и бесплатно проводят диспансеризацию в отдаленных районах.

