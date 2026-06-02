Запад поднял новую информационную волну против России, обвинив в попадании беспилотника в жилой дом в Румынии в ночь на 29 мая. Ни одного доказательства, как всегда, не предоставил. Об этом заявил постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза организации. Его созвали по требованию Бухареста.

«Инцидент в Галаце далеко не единичный. География появления украинских ракет и БПЛА в Европе продолжает расширяться и затрагивает Польшу, Румынию, Латвию, Литву, Финляндию. Падения украинских беспилотников в этих странах, из-за чего некоторые правительства даже были вынуждены уйти в отставку, остаются на периферии внимания членов Совета Безопасности. Вина рутинно возлагается на Россию, однако европейские лидеры забывают признать, что это — закономерный результат их собственной политики», — заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Подтверждение этих слов пришло сегодня из Финляндии. Крупнейшая газета страны «Хельсингин Саномат» внезапно раскрыла информацию, о которой власти страны предпочитают молчать. Оказывается, панику в середине мая, которая заставила прятаться в убежищах почти два миллиона финнов, вызвала «ошибка» ВСУ. Киев направил ударные дроны на территорию Финляндии.

