«Граничит с пиратством»: в Кремле прокомментировали захват танкера в Атлантике

Судно задержали французские власти. Оно следовало из России под флагом Мадагаскара, капитан— россиянин.

Песков: захват Францией танкера в Атлантике граничит с пиратством

Франция захватила танкер в Атлантическом океане. Он следовал из России под флагом Мадагаскара. Капитан судна, по данным нашего посольства во Франции, — россиянин. Гражданство остальных членов экипажа уточняется.

Об операции объявил лично Эммануэль Макрон, выложив в сети кадры штурма. Он подчеркнул, что в перехвате танкера участвовали сразу несколько стран, в том числе и Великобритания.

Эти методы Запада уже прокомментировали в Кремле.

«Мы считаем такие действия незаконными. Они граничат с пиратством международным. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом. Вы знаете, что Россия ряд мер предпринимает для обеспечения сохранности своих грузов. Продолжит принимать этот ряд мер с учетом имеющегося этого негативного опыта», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Это уже четвертое судно с российской нефтью, которое задержал Париж при поддержке Лондона. Предыдущие танкеры отпустили.

Эксперты полагают, что этой показательной борьбой с доставкой энергоресурсов из нашей страны Макрон в том числе пытается поддержать свои стремительно падающие рейтинги.

