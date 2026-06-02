EMSC: в Италии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на побережье Италии. Об этом сообщили специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). По данным ученых, подземные толчки были зафиксированы в 22:12 по местному времени (01:12 по московскому. — Прим. ред.).

Эпицентр землетрясения располагался в 124 километрах к северу от города Мессина, Сицилия (население 219 тысяч человек), и в 22 километрах к юго-западу от Паолы (12,6 тысячи жителей). По данным экспертов, очаг землетрясения находился на глубине 240 километров. Информации о возможных пострадавших и ущербе, нанесенном инфраструктуре, уточняется.

Специалисты объявили зеленый уровень оповещения. Это означает низкую сейсмическую активность и отсутствие угрозы для жизни и разрушений.

Несколькими днями ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Аляски. Эпицентр землетрясения находился в 47 километрах от малонаселенного острова Адак. В этом районе проживают около 350 человек.

Кроме того, как сообщал 5-tv.ru, разрушительные подземные толчки были зафиксированы в Перу. Сейсмоактивность спровоцировала сильные оползни, в результате под завалами из песка оказались десятки людей. Колебания встревожили население на юге страны, толчки также ощущались в столице, в сотнях километров от эпицентра.

