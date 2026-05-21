Перекрыты дороги и повреждены дома: землетрясение в Перу спровоцировало оползни

Землетрясение в Перу спровоцировало оползни

Землетрясение в Перу спровоцировало сильные оползни — под толщами песка оказались люди. К этой минуте известно о 30 пострадавших.

Колебания магнитудой более шести начались во вторник на юге страны и ощущались даже в столице, находящейся в сотнях километров от эпицентра.

Стихия обрушила песчаные склоны в туристической зоне и перекрыла несколько дорог — спасатели уже приступили к расчистке. Повреждены жилые дома и магазины, частично обрушилась башня городского собора и здание университета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.