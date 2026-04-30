Немного вспылила: женщина бросила динамит в спальню своего сожителя, пока он спал

Диана Кулманакова
Злоумышленница и ранее угрожала партнеру расправой.

В США женщина бросила динамит в спальню своего возлюбленного, когда он спал. Об этом сообщило Yahoo News со ссылкой на офис окружного прокурора.

По данным следствия, 35-летняя злоумышленница устроила покушение на жизнь своего возлюбленного после бурной ссоры. Женщина намеренно бросила зажженную динамитную шашку в комнату, где спал пострадавший.

В полиции уточнили, что мужчина попросил избранницу собрать вещи и покинуть его жилье, после чего лег спать. Он полагал, что конфликт исчерпан.

Однако через некоторое время он проснулся от странного шипящего звука и увидел пламя на полу своей спальни. Обнаружив шашку динамита, американец попытался потушить ее. Когда это не удалось, он решил выбросить опасный объект в окно.

В этот момент произошла детонация. Пострадавший рассказал правоохранителям, что после взрыва почувствовал резкую боль и мгновенно осознал, что у него больше нет правой кисти.

Выбежав на улицу в шоковом состоянии, мужчина заметил, как подрывательница убегает. Приехавшие после звонка соседей спецслужбы госпитализировали пострадавшего.

Врачи больницы были вынуждены провести экстренную операцию по ампутации остатков кисти и части предплечья.

«Домашнее насилие может привести к смертельному исходу, и это дело — отрезвляющее напоминание о суровой реальности», — подчеркнул прокурор.

По данным обвинения, женщина и ранее угрожала сожителю применением взрывчатки. Теперь ее обвиняют в покушении на убийство и незаконном владении оружием. Ей грозит тюремное заключение сроком до 25 лет.

