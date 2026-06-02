Путин: рекламы на латинице в России необоснованно много

В России необходимо внимательнее относиться к использованию латиницы в рекламе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны.

По его словам, к родному языку нередко относятся как к чему-то само собой разумеющемуся. Из-за этого люди могут не замечать, как в городской среде появляются все больше вывесок и рекламных материалов на латинице.

«Мы ко всему, что касается нашего языка родного, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания. Вот эта реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше… Но здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно», — пояснил Путин.

Глава государства отметил, что в Москве такой рекламы стало меньше, однако полностью проблема не исчезла. Он подчеркнул, что в ряде случаев использование иностранных названий может быть связано с брендами, которые не могут менять свои официальные имена. При этом, по мнению президента, даже в таких ситуациях можно найти более удобный и понятный для России формат подачи.

Также глава государства напомнил об инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создать Международную ассоциацию русского языка. Путин призвал поддержать это предложение не только формально, но и на экспертном уровне, наполнив работу организации конкретным содержанием.

К тому же президент России подчеркнул, что сохранение и развитие русского языка не произойдут сами собой. По его словам, рассчитывать на это было бы опасным заблуждением. Для результата нужна осмысленная и постоянная работа специалистов, общественных организаций, средств массовой информации и государства.

Путин отдельно обратился к экспертному сообществу, отметив, что именно специалисты, которые занимаются изучением и поддержкой русского языка, должны определять основные смыслы и приоритеты этой работы. Государство, по его словам, должно помогать и поддерживать такие усилия.

