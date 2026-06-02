В Крыму сотрудники МЧС спасли застрявших на канатной дороги туристов с детьми

В поселке городского типа Ливадия в Крыму спасатели сняли с застрявшей канатной дороги четырех человек, среди которых были двое детей. Инцидент произошел на линии, ведущей к пляжу от санатория «Пограничник». Об этом сообщили в МЧС Крыма.

После сообщения о застрявших на высоте людях к месту направили оперативную группу Главного управления и сотрудников «КРЫМ-СПАС».

По данным ведомства, люди находились в двух кабинках. Несмотря на сложность ситуации, угрозы их жизни не было. Спасатели с помощью специального снаряжения успешно спустили всех четырех человек на землю. В медицинской помощи они не нуждались.

Для ликвидации происшествия привлекли десять человек и три единицы техники.

