В Крыму сотрудники МЧС спасли застрявших на канатной дороги туристов с детьми

Мария Гоманюк
Спасателям пришлось применить специальное снаряжение.

Фото: MAX/ГУ МЧС России по Республике Крым

В поселке городского типа Ливадия в Крыму спасатели сняли с застрявшей канатной дороги четырех человек, среди которых были двое детей. Инцидент произошел на линии, ведущей к пляжу от санатория «Пограничник». Об этом сообщили в МЧС Крыма.

После сообщения о застрявших на высоте людях к месту направили оперативную группу Главного управления и сотрудников «КРЫМ-СПАС».

По данным ведомства, люди находились в двух кабинках. Несмотря на сложность ситуации, угрозы их жизни не было. Спасатели с помощью специального снаряжения успешно спустили всех четырех человек на землю. В медицинской помощи они не нуждались.

Для ликвидации происшествия привлекли десять человек и три единицы техники. 

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Ингушетии трое детей пострадали в результате взрыва газа в частном доме. Для их родителей последствия случившегося оказались крайне тяжелыми — они получили ожоги до 90% поверхности тела.

