Диабет начинается незаметно: какие симптомы люди игнорируют годами

CDC: преддиабет может протекать без явных симптомов

Диабет второго типа редко начинается внезапно. Чаще болезнь развивается постепенно: уровень сахара в крови растет месяцами и годами, а человек продолжает жить привычной жизнью и не замечает опасных изменений.

Именно этим диабет особенно коварен. На ранних этапах симптомы могут быть слабыми, размытыми или вовсе отсутствовать. Люди с диабетом второго типа могут годами не знать о своем диагнозе. В это время организм уже испытывает перегрузку, а высокий сахар постепенно влияет на сосуды и внутренние органы.

Многие признаки кажутся бытовыми: хочется пить, чаще тянет в туалет, быстрее приходит усталость, хуже заживают мелкие порезы. Но если такие симптомы повторяются и не объясняются очевидной причиной, лучше не ждать, а проверить уровень глюкозы. Обо всех ниюансах рассказали в материале 5-tv.ru.

Почему диабет можно не замечать годами

Диабет второго типа развивается, когда организм хуже использует инсулин или не вырабатывает его в достаточном количестве. Инсулин помогает глюкозе из крови попадать в клетки, где она используется как источник энергии. Если этот процесс нарушается, сахар остается в крови.

На первых этапах организм пытается компенсировать проблему. Поджелудочная железа может вырабатывать больше инсулина, а человек при этом не чувствует резких изменений. Поэтому заболевание часто выявляют случайно — во время диспансеризации, перед операцией или после обращения к врачу по другой причине.

Преддиабет тоже может протекать без явных симптомов. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупреждают: это состояние уже повышает риск диабета второго типа, болезней сердца и инсульта, хотя человек может не подозревать о проблеме.

Постоянная жажда

Один из классических признаков диабета — необычно сильная жажда. Человек может пить больше обычного, но все равно чувствовать сухость во рту.

Так происходит потому, что при высоком уровне сахара организм пытается вывести лишнюю глюкозу с мочой. Вместе с ней уходит вода, и человек начинает чаще испытывать потребность пить.

На этот симптом редко сразу обращают внимание. Жажду объясняют жарой, соленой едой, кофе, сухим воздухом или усталостью. Однако если пить хочется постоянно, это повод сдать анализ крови.

Частые походы в туалет

Еще один ранний признак — частое мочеиспускание. Особенно насторожить должны ночные пробуждения из-за необходимости сходить в туалет, если раньше такого не было.

Почки пытаются избавиться от избытка сахара, поэтому жидкости выводится больше. Человек пьет чаще, затем чаще мочится, а потом снова испытывает жажду. Получается замкнутый круг, который может сохраняться месяцами.

Такой симптом легко списать на большое количество воды, арбуз, чай перед сном или возраст. Но если режим питья не менялся, а походов в туалет стало заметно больше, это нельзя игнорировать.

Усталость, которую не снимает отдых

При диабете человек может чувствовать слабость даже после сна или выходных. Причина в том, что глюкоза остается в крови, но клетки получают ее хуже. Организму вроде бы хватает «топлива», однако использовать его он не может полноценно.

Усталость при диабете часто маскируется под обычное переутомление. Человек думает, что виноваты работа, стресс, недосып, сезон или нехватка витаминов. Но если слабость становится постоянной и сочетается с жаждой, частым мочеиспусканием, голодом или ухудшением зрения, стоит проверить сахар.

CDC также относит усталость, раздражительность и изменения настроения к возможным симптомам диабета.

Зрение стало мутным

Повышенный сахар может влиять на жидкость в тканях глаза и временно менять фокусировку. Из-за этого зрение становится размытым, человеку сложнее читать, смотреть на экран или видеть вдаль.

Многие сначала идут не к терапевту или эндокринологу, а к окулисту или просто покупают новые очки. Иногда зрение действительно ухудшается по другим причинам, но внезапная или нестабильная «мутность» может быть связана с уровнем глюкозы.

Опасность в том, что длительно высокий сахар повреждает мелкие сосуды сетчатки. Поэтому людям с диабетом важно регулярно проверять глаза, даже если зрение кажется нормальным.

Раны заживают медленнее

Если порезы, царапины, мозоли или воспаления на коже стали заживать дольше обычного, это тоже может быть тревожным сигналом. Высокий сахар ухудшает работу сосудов и иммунной системы, поэтому тканям сложнее восстанавливаться.

Особенно важно следить за ногами. При диабете могут страдать нервы и кровообращение, из-за чего человек не всегда замечает мелкие травмы. Небольшая ранка на стопе при плохом контроле сахара может стать серьезной проблемой.

Частые инфекции и зуд

Диабет может повышать склонность к инфекциям. У женщин чаще могут возникать молочница и инфекции мочевыводящих путей, у мужчин — зуд и раздражение в интимной зоне. Также возможны кожные инфекции, воспаление десен и медленное восстановление после небольших повреждений.

Высокий уровень сахара создает более благоприятные условия для размножения некоторых микроорганизмов, а иммунная защита работает хуже. Поэтому повторяющиеся инфекции — не просто «слабый иммунитет», а возможный повод проверить обмен глюкозы.

Покалывание или онемение в руках и ногах

При длительно повышенном сахаре могут повреждаться нервы. Тогда человек ощущает покалывание, жжение, мурашки, онемение или снижение чувствительности, чаще всего в стопах и кистях.

На ранних этапах эти ощущения могут быть редкими и слабовыраженными. Их списывают на неудобную обувь, усталость ног, сидячую работу или проблемы со спиной. Но если симптомы повторяются, усиливаются или появляются ночью, нужно обратиться к врачу.

Повреждение нервов при диабете развивается постепенно, поэтому чем раньше выявить нарушение уровня сахара, тем больше шансов предотвратить тяжелые осложнения.

Темные участки кожи

У некоторых людей с нарушением обмена глюкозы появляются темные бархатистые участки кожи, чаще в области шеи, подмышек или паха. Такое состояние может быть связано с инсулинорезистентностью.

Не каждое изменение цвета кожи говорит о диабете, но если темные участки появились вместе с лишним весом, жаждой, усталостью или семейной историей заболевания, стоит обсудить это с врачом.

Внезапный голод и изменения веса

Некоторые люди при диабете замечают, что им чаще хочется есть. Клетки хуже получают глюкозу, и мозг может воспринимать это как нехватку энергии.

При этом вес может меняться по-разному. У части людей диабет второго типа развивается на фоне лишнего веса и набора массы. Но необъяснимое похудение без диеты и усилий тоже может быть признаком нарушения обмена глюкозы, особенно если сопровождается жаждой и частым мочеиспусканием.

Намеренно радоваться резкому снижению веса не стоит. Если человек худеет без понятной причины, необходимо обследоваться.

Кто в группе риска

Проверять сахар особенно важно людям старше 45 лет, а также тем, у кого есть лишний вес, малоподвижный образ жизни, повышенное давление, нарушения холестерина или близкие родственники с диабетом второго типа.

Риск выше и у женщин, которые сталкивались с гестационным диабетом во время беременности или родили ребенка весом более четырех килограммов. CDC также относит синдром поликистозных яичников к факторам риска диабета второго типа.

Даже если симптомов нет, при наличии факторов риска врач может рекомендовать периодически сдавать анализы.

Какие анализы помогают выявить диабет

Для диагностики используют анализ глюкозы крови натощак, тест на гликированный гемоглобин и иногда глюкозотолерантный тест. Гликированный гемоглобин показывает средний уровень сахара примерно за последние три месяца.

Самостоятельно ставить диагноз по симптомам нельзя. Жажда, усталость и ухудшение зрения бывают при разных состояниях. Но именно простой анализ крови помогает понять, есть ли нарушение обмена глюкозы.

Если диабет выявить рано, его легче контролировать с помощью питания, физической активности, снижения веса, лекарств и наблюдения у врача. В некоторых случаях ранние изменения образа жизни позволяют надолго отсрочить развитие диабета второго типа.

Когда нельзя ждать

Срочно обращаться за медицинской помощью нужно, если на фоне жажды, частого мочеиспускания и слабости появляются сильная сонливость, спутанность сознания, рвота, боль в животе, запах ацетона изо рта, тяжелое обезвоживание или резкое ухудшение состояния.

Такие признаки могут говорить о серьезном нарушении обмена веществ и требуют не плановой записи, а немедленной помощи.

