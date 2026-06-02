Путин предложил федеральным вузам создать факультеты русского языка и литературы

Количество часов изучения русского языка и литературы при подготовке педагогов начальной школы должно быть увеличено. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Совете по русскому языку.

Кроме того, как отметил президент, следует обеспечить необходимое число преподавателей жестового языка. Сейчас в стране на нем общаются почти 200 тысяч человек.

«В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный». Предметом изучения здесь станут, в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого единого ядра высшего образования.

Второе. Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета, а русская филология, немецкая, английская — все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России. Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы, и рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы», — заявил Владимир Путин.

На заседании Совета президент предложил запустить в детских загородных лагерях тематические смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе. Путин попросил Минпросвещения и Росмолодежь подключиться к реализации этой идеи.

