Глава комиссии США по изящным искусствам передал Казанскую икону в Троице-Сергиеву пустынь

Родни Кук прилетел на ПМЭФ, но перед началом деловых сессий посетил обитель.

Делегации уже прибывают для участия в ПМЭФ. От Вашингтона в Петербург прилетел глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук. Перед началом деловых сессий он отправился в Троице-Сергиеву Пустынь, чтобы вручить обители Казанскую икону Божией Матери.

Перед торжественной церемонией гостям провели экскурсию по монастырю и рассказали его историю. Образ передали в дар обители как ответный жест на подарок президента России Владимира Путина. В августе прошлого года он привез в Анкоридж две иконы. Одна из них — образ преподобного Германа Аляскинского, который является православным покровителем Америки.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс».

Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей.

Ключевые события ПМЭФ приходятся на 4 и 5 июня. Одним из главных мероприятий становится пленарное заседание, в котором участвуют президент РФ Владимир Путин, главы государств, министры и руководители крупнейших компаний.

