Российских блогеров обманули на десятки миллионов рублей из-за несостоявшихся туров

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 238 0

Фигурантку скандала задержали.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; Telegram/Ваша Аля/enikeeva_aliya1; 5-tv.ru

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Художницу Хатуну Аташян обвиняют в обмане на 50 миллионов рублей

Российские блогеры сообщили о мошеннической схеме с организацией зарубежного отдыха, ущерб от которой, по их оценкам, может превышать 50 миллионов рублей. Об этом заявили сами пострадавшие в социальных сетях. По их словам, фигуранткой дела является некая Хатуна Аташян, представлявшаяся организатором премиальных путешествий и участником гостиничного бизнеса.

Одной из потерпевших стала блогер Алия Аникеева, которая рассказала 5-tv.ru о потере 1,5 миллиона рублей при попытке организовать поездку на Мальдивы. По ее словам, на данный момент Аташян задержали в Минске, когда она собиралась вылететь в Дубай.

По имеющимся данным, схема строилась на предложениях организовать отдых в дорогих зарубежных отелях по сниженной стоимости. Потенциальным клиентам объясняли, что проживание предоставляется по рекламным контрактам или партнерским программам, а туристам необходимо лишь частично оплатить поездку либо отдых второго гостя.

«Подруге написала одна девушка и предложила ей сотрудничество. Диане предоставляют отель (в нашем случае были Мальдивы), а она делает рекламу отелю и этой девушке», — рассказала одна из блогеров.

По словам пострадавших, доверие к организатору формировалось благодаря нескольким успешно проведенным поездкам для известных блогеров. После публикаций в социальных сетях число желающих воспользоваться услугами заметно выросло. Многие клиенты переводили крупные суммы, рассчитывая получить отдых в популярных зарубежных направлениях, включая Мальдивы и Маврикий.

Часть туристов утверждает, что сталкивалась с проблемами уже после оплаты. По их словам, билеты и подтверждения бронирования направлялись в последний момент либо не предоставлялись вовсе. В отдельных случаях путешественники узнавали об отсутствии гостиничного размещения уже после прибытия в страну назначения. Некоторые клиенты были вынуждены самостоятельно искать жилье и покупать обратные билеты.

По данным пострадавших, в одном из тематических чатов сейчас состоят около 60 человек, заявляющих о финансовых потерях. Размер ущерба, по их словам, варьируется от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов.

Ранее 5-tv.ru сообщало о новом мошенническом приеме, связанном с подменой домофона. Правоохранительные органы напомнили, что коды из уведомлений недопустимо разглашать кому бы то ни было.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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