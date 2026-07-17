Не хватайте первый попавшийся: как за минуту выбрать сладкий и спелый арбуз

Сухой хвостик не считается признаком спелости арбуза

Сочный, сладкий, освежающий арбуз манит с прилавков уже в первой половине лета. Но так и хочется поскорее открыть сезон и насладиться первой ягодой после шашлыков или на летнем пикнике. Однако ранние арбузы могут таить в себе опасность.

В погоне за скорой прибылью недобросовестные продавцы и производители нередко пренебрегают правилами выращивания, хранения и транспортировки, превращая любимое лакомство в источник серьезного отравления.

Как не попасть в больницу после кусочка арбуза в середине июля, на что обратить внимание при выборе и что делать, если неприятность уже случилась, — в материале 5-tv.ru.

Когда покупать арбузы летом — лайфхаки покупки ягоды в июле

Как выбрать сладкий и спелый арбуз летом: главные лайфхаки при покупке ягоды в июле. www.globallookpress.com/Val Thoermer

Многие ошибочно полагают, что арбузы можно есть чуть ли не с июня. Однако по-настоящему массовый сезон российских арбузов начинается в июле–августе. В южных регионах (Астраханская, Волгоградская, Оренбургская области, Краснодарский край, Дагестан) первые спелые плоды появляются на прилавках примерно в начале июля, а пик урожая приходится на август.

Именно в это время арбузы созревают естественным путем, накапливают максимум сахаров и витаминов, а цены становятся ниже.

Это не значит, что арбузы в июне или начале июля заведомо плохие. Сегодня на прилавках можно встретить импортные плоды из стран с более ранним сезоном.

У них есть свои особенности: они часто менее сладкие, меньше по размеру, а иногда их собирают чуть недозревшими, чтобы они долежали в дороге. При правильном подходе такие арбузы тоже могут быть вкусными и безопасными.

Если вы решили купить арбуз в июле, важно выбирать его особенно тщательно. Ранний плод стоит брать только в проверенных торговых точках, где есть документы на продукцию и соблюдаются условия хранения. Арбуз из багажника у дороги — это всегда лотерея, и выигрыш в ней маловероятен.

Где лучше покупать арбуз в июле

Как выбрать сладкий и спелый арбуз летом: главные лайфхаки при покупке ягоды в июле. www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Чтобы выбрать безопасный арбуз как в июле, так и в августе и сентябре, приобретайте плоды только в санкционированных местах продажи. У продавца должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность продукции: декларация или сертификат соответствия, удостоверение о качестве, информация о поставщике.

В нормальной торговой точке арбузы не лежат кучей прямо на земле. Они хранятся на поддонах или стеллажах, под навесом или тентом, защищающим от прямых солнечных лучей и осадков. Продавец обязан иметь медицинскую книжку и соблюдать санитарные нормы.

Чего категорически стоит избегать:

Стихийные рынки у дорог — там арбузы впитывают выхлопные газы и пыль;

Продажа с земли — если ягода лежит прямо на земле, она контактирует с грязью и микроорганизмами, которые через микротрещины в корке могут проникнуть внутрь;

Предложение разрезать арбуз на пробу — нож, которым продавец делает надрез, может быть грязным;

Всегда просите документы на товар — это ваше законное право.

Как выбрать сладкий и безопасный арбуз летом — лайфхаки покупки ягоды в июле

Как выбрать сладкий и спелый арбуз летом: главные лайфхаки при покупке ягоды в июле. www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Идеального способа выбрать арбуз с закрытыми глазами не существует. Но есть несколько признаков, которые с высокой вероятностью помогут отличить хороший плод от плохого.

Внешний вид: качественный арбуз должен быть целым, без трещин, глубоких вмятин, проколов, мягких участков и следов гнили. Корка у спелого плода плотная и твердая. Если ее легко проткнуть ногтем, арбуз не дозрел. У полосатых сортов полосы должны быть контрастными и четкими, а сама корка — матовой, а не глянцевой.

Желтое пятно на боку — место, которым арбуз лежал на грядке. У спелого плода оно должно быть ярко-желтым или оранжевым и иметь размер примерно 5–10 см в диаметре.

Белое или зеленоватое пятно говорит о том, что арбуз сорвали раньше времени. Если пятно слишком большое (более 10 см), плод может быть водянистым и не очень сладким. Также важно, чтобы пятно было одно. Если их несколько, ягоду часто перекладывали, и она могла быть повреждена.

Размер: лучше выбирать плод среднего размера. Не стоит хватать самый огромный арбуз из кучи, но и брать самый маленький тоже не стоит. У плодов одной партии размер обычно варьируется незначительно — резкие отличия могут указывать на проблемы с выращиванием.

Звук при постукивании: у спелого арбуза он должен быть гулким, с легкой вибрацией. Слишком звонкий звук говорит о незрелости, а слишком глухой — о перезрелости. Ориентируйтесь на средний, резонирующий звук.

Сухой хвостик: многие считают его главным признаком спелости. На самом деле он может высохнуть уже после того, как арбуз сорвали, особенно если он долго лежал на прилавке. Так что ориентироваться только на этот признак не стоит.

Можно ли проверить арбуз на нитраты — лайфхаки при покупке ягоды в июле

Как выбрать сладкий и спелый арбуз летом: главные лайфхаки при покупке ягоды в июле. www.globallookpress.com/Otto Stadler

Достоверно определить содержание нитратов в арбузе можно только в лабораторных условиях. Однако есть народный способ, который может дать ориентировочную оценку: опустите кусочек мякоти в стакан с водой на 5–10 минут.

Если вода стала ярко-розовой или красной — в арбузе, скорее всего, повышено содержание нитратов. Если вода осталась прозрачной или слегка мутной, плод можно считать безопасным.

Также следует помнить, что по российским санитарным нормам (СанПиН) допустимое содержание нитратов в арбузах составляет до 60 мг на 1 кг. Превышение этого показателя может быть опасным.

Признаки, которые должны насторожить после того, как вы разрежете арбуз (особенно в ранние сроки, например, в июле):

мякоть слишком ярко-красная с фиолетовым оттенком;

волокна внутри не белые, а желтые;

срез выглядит не зернистым, а гладким, глянцевым;

чувствуется кислый, забродивший или просто странный запах;

мякоть склизкая, водянистая, с темными участками;

вкус горьковатый, кислый или необычный.

Не пытайтесь срезать подозрительное место и съесть остальное — если внутри уже начался процесс порчи, бактерии могли распространиться по всей мякоти.

Как хранить арбуз дома летом — лайфхаки в июле

Как выбрать сладкий и спелый арбуз летом: главные лайфхаки при покупке ягоды в июле. www.globallookpress.com/Ingeborg Knol

Даже самый хороший арбуз можно испортить неправильным хранением. Перед разрезанием ягоду нужно тщательно вымыть под проточной водой, лучше с мылом и щеткой. Это необходимо, чтобы грязь с корки не попала в мякоть при нарезке.

Разрезанный арбуз хранят только в холодильнике, в закрытом контейнере или под пищевой пленкой. Оптимальный срок хранения — до 2–3 суток.

Если каждый день обновлять срез (срезать тонкий слой мякоти), срок можно продлить до недели. Оставлять нарезанный арбуз на столе, особенно в жару, нельзя — через несколько часов мякоть становится благоприятной средой для размножения бактерий.

Также не стоит покупать готовые половинки и четвертинки, если вы не уверены, когда и как их разрезали.

Симптомы отравления арбузом летом

Как выбрать сладкий и спелый арбуз летом: главные лайфхаки при покупке ягоды в июле. www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

Отравление арбузом может проявляться по-разному. Чаще всего оно напоминает обычное пищевое расстройство: появляются тошнота, рвота, диарея, боль и спазмы в животе, слабость, озноб, повышенная температура. Симптомы могут возникнуть уже через час после еды, а иногда и в течение двух суток.

Особого внимания заслуживает так называемое нитратное отравление. Оно возникает, если арбуз был выращен с использованием большого количества азотных удобрений. Симптомы обычно появляются через 2–6 часов и включают головную боль, слабость, синюшность губ и ногтей, учащенное сердцебиение.

Главная опасность любого пищевого отравления — обезвоживание. При рвоте и диарее организм теряет воду и электролиты.

Если после употребления арбуза появились тошнота, рвота, диарея, боль в животе или резкая слабость, не стоит ждать, когда состояние ухудшится. Необходимо вызвать врача и пить как можно больше жидкости маленькими глотками.

Подойдут вода, специальные растворы для оральной регидратации или некрепкий чай. Не пейте залпом — при рвоте это только усилит приступ.

Отравление не всегда связано с бактериальной инфекцией, а самолечение может только навредить. При появлении «красных флагов» (например, спутанность сознания, сильная головная боль, судороги) вызывайте скорую помощь немедленно.