Россияне смогут возместить ущерб от телефонных мошенников

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Документ может вступить в силу с 1 марта 2027 года.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

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Россияне смогут возместить ущерб, причиненный им телефонными мошенниками. Порядок выплаты компенсаций разработали в Министерстве цифрового развития. Первым делом жертве аферистов надо будет обратиться в банк.

Там проверят — мог ли он остановить перевод как подозрительный. Затем проверку номера звонившего проведет оператор связи. Тот, кто допустил ошибку, должен возместить ущерб.

На это отводится 30 дней. Документ вынесен на общественное обсуждение и может вступить в силу с 1 марта следующего года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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