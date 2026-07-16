Похудеть на шаурме: как блогеры зарабатывают на опасных челленджах

В России ведут разговоры о необходимости на законодательном уровне блокировать так называемый деструктивный контент. Главная задача — четко определить, что именно подпадает под его критерии. Так, например, популярные и не очень блогеры завлекают аудиторию вирусными челленджами. И вот одна из громких историй — автор роликов о монодиете убеждает, что можно привести тело в форму, питаясь одной… шаурмой. О, том что остается за кадром, рассказывает корреспондент «Известий» Леонид Клименчук

Одни короткие видео учат нас окунать лицо в ванну со льдом или, наоборот, не приближаться к воде целый год. А другие — худеть на шаурме.

Каждый день Алиса ела только шаурму. Классическую с курицей. По просьбам подписчиков девушка объездила всю Москву и пробовала фастфуд в разных кафе и ресторанах. И якобы похудела. Еще и улучшила показатели здоровья. Но важный момент упустила — количество. Вместо трехразового питания начинающий блогер растягивала одну порцию на весь день.

«Идеальный рацион для меня — половинка утром, половинка вечером. По поводу анализов, да, у меня понизился холестерин. У меня он был повышенный всю жизнь. За этот месяц он существенно понизился. И глюкоза тоже пришла в норму», — сказала блогер, актриса Алиса Гроссман.

Целью рилсмейкера было набрать просмотры и раскачать аккаунт в рекомендациях. Поэтому и условия челленджа, и результаты — это, в общем-то, продуманный сценарий.

В обычной классической шаурме всего около 500 килокалорий. Это четверть от суточной нормы. Если питаться такой шаурмой месяц, человек будет не доедать, а значит — худеть.

По такой схеме вовсе необязательно пичкать себя фастфудом. Сбросить вес можно на чем угодно. Главное — соблюдать дефицит калорий и питаться маленькими порциями.

«В любом случае монодиета длительное время — это плохо. Потому что очень скудное питание. Оно может быть самое лучшее сбалансированное, но скудное. Если мы кормим наш организм таким скудным набором продуктов, то, конечно же, в конце концов он начнет давать сбой», — сказала диетолог Елена Соломатина.

По тем же правилам работает и другой вирусный тренд — дофаминовые прыжки. Этот блогер считает, что на большом пальце ноги есть точка, которая активирует выработку дофамина. Достаточно попрыгать 15 минут в день — и уйдет не только жир, но и плохое настроение.

Ее ролики собирают миллионы просмотров. Последователи рассказывают о чудесных результатах. Но есть нюанс: медицина не знает ни о какой дофаминовой точке в ногах. Зато врачи и профессиональные тренеры в курсе о больных коленях и порванных связках после таких ударных упражнений.

«Надо беречь свои коленки, суставы. Если человек полный, для него это может быть полноценная кардионагрузка. Если у него есть какие-то осложнения или подозрения, касающиеся заболеваний сердца, это может вызвать определенный всплеск и дискомфорт», — сказал фитнес-тренер Сергей Литовченко.

Все эти тренды объединяет одна цель — быстрый эффект без особых усилий. По мнению психологов, так сегодня выглядит «минута славы» у новых поколений. Блогеры ради взрывных просмотров эксплуатируют идею — не делай ничего и получи все. Даже если придется пить лимонный сок с маслом натощак.

«У поколения альфа самой лучшей мишенью для того, чтобы привлечь к себе внимание, являются какие-то экстремальные поступки: „Я сегодня ем это“, „я худею на шаурме“ или „на сале“. В общем, что-то, что не вписывается в общий контекст правил», — сказала психолог Ирина Смолярчук.

Как всегда, платой за быстрый эффект станет здоровье. Меню из одной шаурмы повысит холестерин и разучит организм усваивать другие продукты. Прыжки на носках отзовутся болью в суставах, а лимонный сок натощак подарит целый букет из гастрита, печеночных колик и диареи. И это лишь малая часть того, о чем молчат блогеры.

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