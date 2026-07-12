«Дам ответ»: Иракли впервые отреагировал на скандал с беременной моделью

Ираклий Пирцхалава ответит на скандал с беременной моделью песней

Певец Иракли (настоящее имя — Ираклий Пирцхалава) пообещал поставить точку в скандале с беременной моделью Екатериной Лукьяновой своим новым треком. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на турнире по паделу Radio Monte Carlo Padel Cup.

Артист анонсировал выход новой песни, которая станет саундтреком к реалити-шоу «Ставка на любовь-2». В нем Ираклий участвует в паре с бывшей супругой Еленой Гребенщиковой. Исполнитель добавил, что трек ответит на все происходящее в его жизни.

«Я обязательно дам ответ, но только творчеством, песней. 17-го числа выходит саундтрек к „Ставке на любовь“, и песня будет звучать, в том числе, в программе, где во втором куплете будет петь Лена. Я думаю, что в этой песне я дам первоначальный ответ происходящему», — сказал певец.

Пирцхалава также поделился мыслями о Дне семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. Он считает важным появление такого праздника, который для него и Елены имеет духовное значение.

Ираклий оказался в центре скандала после заявления Екатерины о беременности от артиста. На своей странице в социальной сети она разместила совместные снимки и видеокадры, а также результаты медицинских анализов. Кроме того, девушка в одном из интервью рассказала историю знакомства с певцом.

При этом история вспыхнула на фоне воссоединения исполнителя с Гребенщиковой спустя 12 лет после развода. Именно поэтому пара решилась на участие в шоу «Ставка на любовь-2».

Ранее Елена Гребенщикова после появления новости о беременности Екатерины встала на сторону Ираклия и призвала поклонников не спешить с выводами.

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