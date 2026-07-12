«Зашабатиться»: Иракли раскрыл свои способы восстановления сил

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 198 0

Артист также признался, что сомневается в своем таланте.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Иракли восстанавливает свои силы с помощью бани и духовности

Певец Иракли (настоящее имя — Ираклий Пирцхалава) рассказал, как восстанавливает силы после накопления усталости. Своими методами он поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на турнире по паделу Radio Monte Carlo Padel Cup.

Исполнитель отметил, что справляться с переработками ему помогают занятия спортом и походы в баню. Кроме того, особую роль в его жизни занимает религия.

«Я себя заставляю остановиться. Зашабатиться — я так называю. Я восстанавливаюсь с помощью занятий спортом и русской бани. И, конечно, духовность. Йога частично, но без окунания в идеологическую составляющую, потому что я православный христианин», — сказал артист.

Ираклий также отметил, что порой не замечает, как накапливается усталость, несмотря на то, что работа доставляет ему колоссальное удовольствие. Кроме того, певец признался, что иногда сомневается в собственном деле.

«Я, как настоящий творческий человек, всегда в каких-то моментах сомневающийся в своем таланте. В том числе в выборе играть в падел, а не смотреть», — уточнил исполнитель.

Ранее Пирцхалава впервые прокомментировал скандал с беременной моделью Екатериной Лукьяновой.

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