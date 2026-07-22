Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на склад в Ставропольском крае
На месте происшествия находятся пожарные и другие оперативные службы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; 5-tv.ru
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Вражеские беспилотники ударили по складскому комплексу в Невинномысске в Ставропольском крае, в результате пострадали два человека. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава региона Владимир Владимиров.
«По оперативной информации, есть двое пострадавших. Им оказывается необходимая помощь, угрозы жизни нет», — написал губернатор.
Владимиров уточнил, что после прилета дрона противника на объекте вспыхнул пожар. По его словам, на месте происшествия находятся пожарные и другие экстренные службы, которые занимаются ликвидацией возгорания.
До этого глава Ставрополья писал о введении на территории всего края режима беспилотной опасности. Кроме того, он предупредил жителей региона о попытках киевского режима нанести удар по промзоне Невинномысска.
Ранее 5-tv.ru писал об атаке дронов противника на города Краснодарского края, в результате чего пострадали три человека. Повреждения получили жилые дома, складской комплекс, на территории одного из местных предприятий началось возгорание.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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