Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на склад в Ставропольском крае

Вражеские беспилотники ударили по складскому комплексу в Невинномысске в Ставропольском крае, в результате пострадали два человека. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава региона Владимир Владимиров.

«По оперативной информации, есть двое пострадавших. Им оказывается необходимая помощь, угрозы жизни нет», — написал губернатор.

Владимиров уточнил, что после прилета дрона противника на объекте вспыхнул пожар. По его словам, на месте происшествия находятся пожарные и другие экстренные службы, которые занимаются ликвидацией возгорания.

До этого глава Ставрополья писал о введении на территории всего края режима беспилотной опасности. Кроме того, он предупредил жителей региона о попытках киевского режима нанести удар по промзоне Невинномысска.

Ранее 5-tv.ru писал об атаке дронов противника на города Краснодарского края, в результате чего пострадали три человека. Повреждения получили жилые дома, складской комплекс, на территории одного из местных предприятий началось возгорание.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.