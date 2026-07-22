Операторы ударных FPV-дронов 24-го отдельного батальона беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили в Запорожской области наземный робототехнический комплекс ВСУ, перевозивший продовольствие, воду и боеприпасы для украинских подразделений. Также точным попаданием ликвидирована бронемашина противника, которая должна была обеспечить ротацию личного состава.

Это предотвратило усиление украинских позиций и упростило задачи штурмовых групп ВДВ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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