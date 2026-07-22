Дроны ВСУ атаковали Краснодарский край, есть пострадавшие
На местах работают оперативные службы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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ВСУ атаковали жилые дома и склад в Краснодарском крае
Краснодарский край попал под массированную атаку украинских беспилотников — в ряде городов выявлены повреждения различных объектов. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.
В заявлении говорится, что обломки вражеских БПЛА повредили жилые дома в Краснодаре и Динском районе, обошлось без пострадавших.
Кроме того, в краевом центре после падения дрона противника в складском комплексе вспыхнул пожар, в результате чего ранения получили три человека. Уточняется, что пострадавшие находятся в больницах.
Еще один инцидент произошел в Армавире — на территории одного из местных предприятий началось возгорание.
«Информация уточняется. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы», — подчеркнули в оперштабе.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны киевского режима с начала СВО. Боевики применяют не только беспилотники, но и ракеты. При этом противник целенаправленно наносит удары по жилым домам, автобусам, объектам гражданской инфраструктуры.
Ранее 5-tv.ru писал об атаке ВСУ на город Сватово в ДНР - в результате тяжелые ранения получил несовершеннолетний мальчик.
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