Дроны ВСУ атаковали Краснодарский край, есть пострадавшие

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Мурад Устаров
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На местах работают оперативные службы.

Атака ВСУ на Краснодарский край 22 июля — сколько пострадали

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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ВСУ атаковали жилые дома и склад в Краснодарском крае

Краснодарский край попал под массированную атаку украинских беспилотников — в ряде городов выявлены повреждения различных объектов. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

В заявлении говорится, что обломки вражеских БПЛА повредили жилые дома в Краснодаре и Динском районе, обошлось без пострадавших.

Кроме того, в краевом центре после падения дрона противника в складском комплексе вспыхнул пожар, в результате чего ранения получили три человека. Уточняется, что пострадавшие находятся в больницах.

Еще один инцидент произошел в Армавире — на территории одного из местных предприятий началось возгорание.

«Информация уточняется. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы», — подчеркнули в оперштабе.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны киевского режима с начала СВО. Боевики применяют не только беспилотники, но и ракеты. При этом противник целенаправленно наносит удары по жилым домам, автобусам, объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru писал об атаке ВСУ на город Сватово в ДНР - в результате тяжелые ранения получил несовершеннолетний мальчик. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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