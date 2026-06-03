В ОП выступили против добавления дополнительных праздничных дней в году

Голышенкова: в мобилизационное время мы не имеем права добавлять дни отдыха

Россиянам не нужны дополнительные праздничные дни, поскольку и в действующем производственном календаре довольно времени, чтобы отдохнуть от трудовых будней. Такое мнение в беседе с журналистами ТАСС высказала заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова.

«С точки зрения мирового баланса россияне отдыхают достаточно. Тем более мы сейчас живем в мобилизационное время, когда мы просто не имеем права добавлять дополнительные дни отдыха», — заявила она.

Голышенкова также прокомментировала ситуацию с долгими выходными, выпадающими на майские праздники. По словам представителя ОП, непрерывный мини-отпуск в эти дни не требует корректировок, так как у людей есть возможность реализовать все свои планы. В том числе поехать на дачу и заняться подготовкой огорода к летнему сезону.

«Огородники и путешественники активно используют первые теплые выходные в мае, и многие берут отгулы в эти дни. Это естественно. Однако текущая система уже позволяет людям организовать свой отдых так, как им удобно», — отметила она.

В Трудовом кодексе России закреплены 14 праздничных дней в течение года. Если они выпадают на субботу или воскресенье, то переносятся на будни, и граждане не теряют дополнительных выходных. Так поддерживается стабильный баланс труда и отдыха в годовом измерении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в июне россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, который выпадает на пятницу, — с 8 по 11 июня. В предпраздничный день уйти из офиса можно будет раньше на один час. Похожий график в апреле наблюдался с 27 по 30 апреля перед Днем Весны и Труда, а также с 12 по 15 мая после Дня победы. Следующая короткая неделя будет в ноябре из-за Дня народного единства (4 ноября).

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