Дни или рубли? Как увеличить отпускные выплаты в 2026–2027 году

Газета.ру: выбор месяца для отпуска влияет на сумму выплат

У каждого работника в России по трудовому договору есть право на 28 календарных дней оплачиваемого отпуска в год. Однако выбор месяца влияет не только на продолжительность отдыха, но и на сумму в расчетном листке. Эксперт по кадровому делопроизводству Любовь Кестер рассказала в беседе Газета.ру, как подойти к планированию с умом и не потерять в деньгах.

Что выбрать: дни или рубли?

По словам эксперта, перед тем как писать заявление, стоит ответить на вопрос: что для вас важнее — отдохнуть немного меньше или получить максимальную выплату. Эти цели, увы, чаще всего противоречат друг другу.

Если в приоритете экономия отпускных дней, стоит присмотреться к датам, совпадающим с официальными нерабочими праздниками: новогодними каникулами, 1 и 9 мая, 12 июня, 4 ноября. Эти дни не считаются частью отпуска и не уменьшают его общую продолжительность.

Однако здесь есть подвох. Если праздничный день выпадает на субботу или воскресенье, правительство обычно переносит выходной на ближайший рабочий день. И этот перенесенный день уже расходует ваш отпускной лимит.

К примеру, в 2027 году 9 мая — воскресенье, выходной перенесли на 10 мая. Если взять отпуск с 4 по 14 мая, израсходуется десять дней, а не девять.

Когда выгоднее брать отпуск с точки зрения денег

Если ваш ориентир — сохранение заработка, планируйте отпуск на месяц с максимальным числом рабочих дней. В 2026 году таким месяцем стал июль, а в 2027 — декабрь. В обоих по 23 рабочих дня.

Чем больше таких дней, тем меньше вы теряете в деньгах, уходя в отпуск. Эксперт привела пример: три недели отдыха в июле при зарплате 50 тысяч рублей принесут на 3227 рублей больше, чем обычная зарплата за месяц.

Антилидер по выгодности — январь. Из-за долгих каникул в нем всего 15 рабочих дней, каждый из которых «весит» больше обычного, а значит, и потеря в зарплате будет ощутимее.

Как продлить праздники без ущерба для кошелька

Если вы мечтаете о длинных выходных, эксперт советует не откладывать отпуск на январь, а захватывать конец декабря. При зарплате 50 тысяч рублей семь дней отдыха с 24 по 30 декабря дадут почти три недели отдыха подряд и при этом не сократят привычную сумму в ведомости.

Те же семь дней, взятые сразу после новогодних каникул — с 11 января, обернутся потерями уже около 4721 рубля.

Выходные дни в отпуске: считать или не считать?

Еще один инструмент влияния на итоговую сумму — выходные. Если они официально входят в отпуск, то оплачиваются по среднедневному заработку, который часто оказывается выше стоимости обычного рабочего дня.

Это дает небольшой плюс. Если же главная задача — сэкономить дни, лучше брать отпуск только на рабочие дни, например, два раза по пять дней вместо одного на 14 дней.

Правда, здесь стоит помнить: хотя законодательство не запрещает дробить отдых, работодатели не всегда идут навстречу таким «микроотпускам».

К тому же Трудовой кодекс требует, чтобы хотя бы один из отпусков в году длился минимум 14 календарных дней подряд. Так что лучше заранее продумывать и согласовывать с руководством стратегию отдыха.

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