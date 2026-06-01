Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в начале июня

Анастасия Антоненко

Как будут работать россияне перед Днем России 12 июня 2026

Россиян в начале июня ожидает сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Поскольку он выпадает на пятницу, то россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя с 8 по 11 июня.

Кроме того, в предпраздничный день продолжительность работы сократится на один час.

В этом году граждане уже сталкивались с подобным графиком сокращенных трудовых будней. Ранее россияне больше отдыхали с 27 по 30 апреля перед празднованием Дня Весны и Труда, а также с 12 по 15 мая после празднования Дня победы.

Следующая короткая рабочая неделя будет в ноябре благодаря празднованию Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. В этом году этот государственный праздник выпадает на среду.

Согласно производственному календарю, при совпадении праздничного дня с будним днем, он становится выходным, а предшествующий или последующий рабочий день не переносится.

Как ранее писал 5-tv.ru, 1 июня станет выходным днем в пяти регионах России в связи с празднованием Дня Святой Троицы. Подобное решение коснулось Республики Крым, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.

