Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в начале июня

Следующая короткая трудовая неделя будет в ноябре.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
Россиян в начале июня ожидает сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Поскольку он выпадает на пятницу, то россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя с 8 по 11 июня.
Кроме того, в предпраздничный день продолжительность работы сократится на один час.
В этом году граждане уже сталкивались с подобным графиком сокращенных трудовых будней. Ранее россияне больше отдыхали с 27 по 30 апреля перед празднованием Дня Весны и Труда, а также с 12 по 15 мая после празднования Дня победы.
Следующая короткая рабочая неделя будет в ноябре благодаря празднованию Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. В этом году этот государственный праздник выпадает на среду.
Согласно производственному календарю, при совпадении праздничного дня с будним днем, он становится выходным, а предшествующий или последующий рабочий день не переносится.
Как ранее писал 5-tv.ru, 1 июня станет выходным днем в пяти регионах России в связи с празднованием Дня Святой Троицы. Подобное решение коснулось Республики Крым, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.
