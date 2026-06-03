Роботы вышли к гостям ПМЭФ-2026

Роботы в забавных костюмах вышли к гостям Петербургского международного экономического форума. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Механическая пара оделась соответственно торжественному случаю — андроид-кавалер щегольнул классическим костюмом с галстуком, а его спутница — расшитым балетным платьем с пышной пачкой. Свое дефиле они сопроводили остроумными комментариями.

«Я робот, а не спикер. Но в целом разницы на форуме мало!», «Привет, здравствуйте, все фотки только с разрешения моего секьюрити (охраны — Прим. ред.)», — обращался к гостям роботизированный джентльмен.

Это не единственные роботы на форуме. Ранее на стенде Калужской области представили андроида «Айнет».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» на Петербургском шоссе. На нем побывают гости из более чем 100 стран.

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