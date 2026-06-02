Женщина-робот и новейшие беспилотники: чем удивят гостей на ПМЭФ-2026

Калужская область установила на площадке ПМЭФ женщину-робота

Стенд Санкт-Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) встретит гостей передовыми технологическими разработками. В экспозиции города представят беспилотные системы, проекты в сфере роботизации, морские технологии, инвестиционные инициативы и новые промышленные решения. Видео с места событий публикует 5-tv.ru.

По словам председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александра Ситова, экспозицию разделят на несколько тематических зон. Отдельное внимание уделят беспилотным технологиям, роботизации и проектам, которые показывают развитие Петербурга как крупного промышленного и научного центра.

Еще до официального старта ПМЭФ внимание посетителей привлек стенд Калужской области, на котором установили антропоморфного робота «Айнет» с белокурыми волосами. Робота покажут на региональной экспозиции в качестве одной из наиболее заметных технологических новинок.

В Агентстве развития бизнеса Калужской области сообщили, что «Айнет» создавался в помощь для человека и как инженер на производстве. Робот умеет распознавать объекты, перемещать грузы, проводить инструктажи по технике безопасности и выполнять точные производственные операции.

Во время форума «Айнет» встретит гостей и расскажет им о своих возможностях. Разработчики рассчитывают показать, как такие системы могут применяться не только в демонстрационных проектах, но и в реальном производстве.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главной его темой в этом году станет «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Участники обсудят новые модели развития экономики, инвестиционные проекты, технологические изменения и роль регионов в условиях перестройки международных связей.

Деловая программа форума включает более 150 мероприятий. Среди них сессии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги, встречи по темам малого и среднего бизнеса, креативных индустрий, лекарственной безопасности и молодежной политики.

Помимо деловой части, на форуме пройдет культурная и спортивная программа. Для гостей подготовят мероприятия фестиваля «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ. Организатором форума выступает фонд «Росконгресс».

ПМЭФ традиционно считается одной из главных деловых площадок страны. Он собирает представителей власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества, стартапов и международных делегаций. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе.

Ожидается, что ключевые события форума пройдут 4 и 5 июня. Одним из главных мероприятий станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, представителей иностранных государств, министров и руководителей крупных компаний.

В этом году официальной страной-гостем ПМЭФ стала Саудовская Аравия. В числе зарубежных участников также ожидаются делегации из ОАЭ, Сербии, Индонезии и других стран.

Доступ на площадку форума остается закрытым. Попасть на ПМЭФ возможно только после регистрации, одобрения заявки и получения персонального бейджа. За основными событиями можно следить через трансляции на официальных ресурсах форума, федеральных телеканалах и онлайн-платформах.

