Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Саратовскую область

Бусаргин: В результате атаки БПЛА в Саратовской области погибли два человека

Удар беспилотников ВСУ в Саратовской области обернулся гибелью двух человек. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в мессенджере МАКС.

«В результате атаки вражеских БПЛА погибли два человека. Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая помощь», — написал Бусаргин.

В 03:02 по московскому времени губернатор предупреждал сограждан о беспилотной угрозе и локальном включении систем оповещения, а также о приведении экстренных служб в полную готовность. Через час он рассказал о последствиях ударов.

По словам Бусаргина, повреждены объекты гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. На местах работают сотрудники оперативных служб. По предварительным данным главы региона, есть пострадавшие.

Российские войска наносят удары высокоточным оружием и беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в ответ на агрессию со стороны украинских боевиков, направляющих БПЛА и ракеты на мирных жителей.

Прежде 5-tv.ru сообщал, что российские силы ПВО ликвидировали шесть беспилотников ВСУ, летевших на Москву. Днем ранее в Брянской области дрон-камикадзе атаковал пассажирскую маршрутку. Инцидент произошел возле поселка Погар, удар пришелся по «Газели». Ранения получили водитель и две пассажирки, всех пострадавших доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

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