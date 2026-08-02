Трамп согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 50 0

По словам американского лидера, США готовы отказаться от военных действий ради «быстрой сделки» с Тегераном.

Почему Трамп отменил запланированный удар по Ирану

Фото: Reuters/Kylie Cooper

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Тема:
Война в Иране

Соединенные Штаты «заперты, вооружены и готовы выступить против Ирана», но пока удара не будет. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. По его словам, Вашингтон отменил подготовленную атаку после просьбы со стороны Тегерана и представителей других государств Ближнего Востока.

Прежде сообщалось, что США и Израиль рассматривают возможность нанесения масштабных ударов по энергетической инфраструктуре Ирана в эти выходные. По данным прессы, среди предполагаемых целей были нефтеперерабатывающие заводы и электростанции. Представители Белого дома подчеркивали, что окончательное решение не принято, и соответствующие ведомства ждут распоряжения Трампа.

По словам президента США, переговорщики согласовали границы возможной сделки с исламской республикой. Договоренности предусматривают, в том числе, немедленное и полное открытие Ормузского пролива, а также «прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана».

«Я согласился ради будущего блага всего мира, а также ради сохранения успешного и процветающего Ирана отменить атаку при условии, что мы сможем быстро заключить сделку», — написал Трамп.

Американский лидер также подчеркнул, что Израиль поддержал его решение и присоединился к обязательству воздержаться от атак. Он призвал всех непосредственных участников переговоров «приступить к работе и довести ее до конца».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вооруженные силы США нанесли удар по жилому дому на иранском острове Кешм. Бомба весом почти в тонну полностью разрушила здание, погибли трое членов семьи — отец, мать и их двухлетний сын. Еще двоих человек нашли живыми под завалами и госпитализировали. Взрывная волна повредила около 20 соседних домов.

Вблизи разрушенного здания нет американских военных объектов. Представитель Центрального командования ВС США Тим Хокинс подтвердил начало расследования и заверил, что военные не наносят удары по гражданским лицам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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