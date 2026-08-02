Зеленский потребовал от Европы и США ракеты для Patriot

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 48 0

Глава киевского режима упрекнул западных партнеров в отсутствии помощи.

Зеленский упрекнул Запад и США из-за отсутствия помощи

Фото: www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand

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Глава киевского режима Владимир Зеленский упрекнул западных партнеров в отсутствии поставок ракет для систем Patriot. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, противоракетные комплексы и боеприпасы к ним есть на складах по всему миру, однако необходимые политические решения об их передаче до сих пор не приняты.

«Ракеты для систем Patriot есть в мире. <…> Важно, чтобы партнеры приняли это политическое решение», — указал Зеленский, подчеркнув, что США и Европа в курсе потребностей Киева.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленскому «ничего не поможет» после его жалоб на работу украинской системы противоракетной обороны.

Поводом для такой оценки послужили слова главы киевского режима о том, что ПВО Украины не перехватила ни одну из баллистических ракет «Искандер», выпущенных по Киеву.

Комментируя произошедшее, Захарова сравнила Зеленского с клещом, который впился в тело украинского народа и пытается напиться их кровью.

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