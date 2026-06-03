Протасов: готовые блюда еженедельно покупают 44% жителей России

Спрос на готовую еду в России продолжает уверенно расти. Все больше потребителей предпочитают покупать уже приготовленные блюда в магазинах, экономя время на домашней готовке. О новой тенденции рассказал руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, отказ от регулярного приготовления пищи дома постепенно становится заметным трендом. В настоящее время 44% россиян как минимум раз в неделю приобретают готовую еду в торговых сетях, тогда как несколько лет назад таких показателей не наблюдалось.

Вместе с тем, как отметил Протасов, россияне все чаще задумываются о качестве своего рациона и заботе о здоровье.

«Мы можем гордиться той цифрой, которую озвучивают потребители, потому что 84% наших граждан говорят, что они стремятся к здоровому образу жизни, в том числе к здоровому питанию», — сказал он.

По словам главы Роскачества, организация активно занимается развитием и сертификацией продукции, относящейся к категории здорового и функционального питания.

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