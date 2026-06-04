«Все начинается с неидеального»: Кросс о том, как выйти из своей зоны комфорта

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 59 0

Интернет-знаменитость отметила, что первые шаги в любых начинаниях никогда не будут суперкрутыми.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Блогер Карина Кросс: разрешение ошибаться помогает выйти из зоны комфорта

Чтобы выйти из своей зоны комфорта, человек должен разрешить себе ошибаться. Об этом сказала корреспонденту 5-tv.ru блогер Карина Кросс на премьере сериала «Тайная жизнь Ми».

Она подчеркнула, что ошибки и шероховатости на начальном этапе — это нормально. Поэтому, выходя из зоны комфорта, нужно их не бояться.

«Первые шаги — разрешить себе ошибаться и разрешить быть неидеальным. Потому что все начинается с неидеального. Весь рост начинается с твоих ошибок и с твоих первых шагов», — посоветовала интернет-знаменитость.

Кросс добавила, что эти самые первые шаги никогда не будут «суперкрутыми». Это нужно учитывать и позволить их себе.

К тому же блогер не по наслышке знает, какого это — быть за пределами зоны своего комфорта. Недавно волна хейта в интернете выбила ее из привычной колеи. Но интернет-знаменитость справилась с этим испытанием достойно и не позволила себе опуститься до уровня человека, который это все организовал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что солнцезащитные очки и вуаль позволяют Карине Кросс чувствовать себя комфортнее. Мир предстает уже не таким четкими, когда смотришь сквозь подобные вещи и как бы проходит через фильтр. Это позволило блогеру пропускать через себя не все и отбрасывать то, что ее не касается.

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