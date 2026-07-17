От отца к детям: старший сын Галыгина участвовал в озвучке «Ледникового периода»

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 51 0

В планах у шоумена — привлечь к работе и младшего ребенка.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Вадим Галыгин рассказал об участии старшего сына в озвучке «Ледникового периода»

Дети телеведущего Вадима Галыгина познают азы озвучки. Об рассказал сам шоумен в беседе с корреспондентом 5-tv.ru во время озвучивания мультфильма «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» от дистрибьютора игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат».

Он отметил, что его старший сын Вадим уже имеет опыт в дубляже. Так, мальчик успел засветиться в мультфильме «Ледниковый период», в котором когда-то работал его отец.

«Мой старший сын несколько лет назад принимал участие в озвучивании одной из частей «Ледникового периода», — признался Галыгин.

Артист также подчеркнул, что скоро наступит черед и младшего сына. При этом он уточнил, что не станет привлекать его к работе в мультфильме про мамонтенка.

«Не в этом мультике, здесь нет таких персонажей, которым мы могли соответствовать. В дальнейшем», — добавил Вадим.

Галыгин в «Ледниковом периоде» озвучил ласку по имени Бак. Персонаж появлялся третьей и пятой частях известного мультфильма.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что телеведущий приступил к сбору воспоминаний участников СВО для своего нового проекта.

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