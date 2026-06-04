Банк «РОССИЯ» и Ленобласть договорились о долгосрочном партнерстве

Банк «РОССИЯ» и Правительство Ленинградской области заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

Соглашение подписали Председатель Совета Директоров Банка «РОССИЯ» Михаил Клишин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сотрудничество ориентировано на укрепление и дальнейшее развитие эффективных финансовых, операционных и инвестиционных механизмов, способствующих модернизации промышленности Ленинградской области, внедрению инновационных решений, реализации инвестиционных, инфраструктурных и социально значимых проектов на территории региона.

Стороны уже имеют успешный опыт взаимодействия: в 2025 году при финансовой поддержке Банка в Ленинградскую область поставлены 15 автомобилей скорой помощи для врачебных и фельдшерских бригад ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи». В дальнейшем также планируется развитие сотрудничества в этом направлении.

«Сотрудничество с Ленинградской областью — это объединение государственных приоритетов и банковской экспертизы. Мы намерены активно участвовать в создании современной промышленной и социальной инфраструктуры региона. Объединяя наши операционные возможности с административными ресурсами области, мы создаем платформу для внедрения инноваций и реализации самых сложных инвестиционных проектов, что в итоге укрепит экономический суверенитет территории», — прокомментировал Председатель Совета Директоров Банка «РОССИЯ» Михаил Клишин.

«С Банком „РОССИЯ“ у нас сложились добрые, рабочие отношения. Сегодня мы их укрепили и расширили. Это соглашение — про конкретные дела, которые почувствуют жители: новые производства, современную инфраструктуру, социальные проекты. Рад, что вместе мы можем сделать для области и для людей много полезного», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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