Боди-арт-модель из Санкт-Петербурга пропала в Сербии

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 49 0

Она собиралась пойти в ночной клуб, но перестала выходить на связь по телефону и в соцсетях.

Жительница Санкт-Петербурга пропала в Сербии

Фото: © РИА Новости/Олег Иванов

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В Белграде разыскивают 27-летнюю жительницу Санкт-Петербурга. Об этом сообщило сербское издание Blic.

По информации издания, девушка собиралась отправиться в заведение в муниципалитете Палилула 25 июля. Последнее сообщение россиянка отправила около 23:00, после чего связь с ней пропала. Страницы девушки в социальных сетях также неактивны. Ее подруга не уверена, успела ли пропавшая добраться до клуба.

Пропавшая имеет рост 164 сантиметра, вес около 55 килограммов, светлые длинные волосы, пирсинг в носу и несколько татуировок. Среди них — изображение двух змей на передней части левого бедра, крупная каллиграфическая татуировка на правой голени и рисунки в японском стиле на плечах. Предположительно, в день исчезновения девушка могла быть одета в черные леггинсы или одежду светлых оттенков.

Как сообщает телеканал «78», девушка работала промоутером, барменом и боди-арт моделью.

Подруга пропавшей рассказала, что для обращения в сербскую полицию необходимо дождаться передачи заявления через Интерпол, которое ранее подала мать девушки в России.

В посольстве Сербии в России заявили, что знают об исчезновении гражданки РФ. Обращение от родственников поступило вечером 29 июля, после чего сотрудники консульского отдела связались с заявителями и объяснили дальнейший порядок действий.

«Поддерживаем рабочие контакты с компетентными ведомствами Республики Сербии и исходим из того, что ими будут предприняты все необходимые меры для установления местонахождения российской гражданки. Внимательно следим за развитием ситуации», — сообщили в посольстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Башкирии четверо туристов пропали во время сплава по реке Инзер. Группа не вышла на связь в установленное время, после чего начались поиски.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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