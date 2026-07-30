Сбило вихрем: велосипедиста затянуло под поезд в Нижегородской области

Велосипедиста затянуло под поезд в Нижегородской области

В Нижегородской области велосипедист погиб после того, как оказался под поездом на перегоне между станциями Балахна и Правдинск Горьковской железной дороги. По предварительным данным, причиной трагедии стали сильные воздушные потоки, возникшие при приближении состава.

Как сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, мужчина в момент прохода поезда был сбит с ног вихревым движением воздуха и оказался затянут к движущемуся составу.

«В момент приближения поезда велосипедист был сбит с ног вихревыми потоками воздуха <…> и затянут к поезду, где получил смертельные травмы», — сказано в сообщении ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

В СК России напомнили, что нахождение вблизи железнодорожных путей без соблюдения правил безопасности может привести к трагическим последствиям.

Ранее в Новосибирской области под колесами грузового поезда погибла 12-летняя девочка.

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