«Расходный материал»: Полянский обвинил Запад в использовании Украины

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 46 0

Российский постпред заявил о попытке ослабить Москву.

Зачем Запад использует Украину цель политическая стратегия

Фото: © РИА Новости/Валерий Шарифулин

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Полянский обвинил Запад в циничном использовании Украины против России

Украина стала инструментом, который Запад использует для подготовки к возможному прямому противостоянию с Россией. Об этом 30 июля заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский во время заседания Постоянного совета организации.

По словам дипломата, западные государства рассматривают Киев как способ давления на своего геополитического соперника.

«Украина цинично используется Западом в качестве тарана и расходного материала для подготовки к прямому вооруженному конфликту с Россией. <…> Они пытаются ослабить своего геополитического конкурента», — приводятся его слова на сайте постпредства РФ при ОБСЕ.

Полянский также заявил, что последствия происходящего отражаются не только на жителях Украины, но и на гражданах европейских стран. По его мнению, простые люди оказались заложниками решений политических элит, которые не учитывают позицию собственного населения.

Запад пытается выдвигать условия для урегулирования конфликта на Украине, однако Россия не намерена соглашаться на подобные требования. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва не собирается отказываться от своих принципиальных позиций и не будет принимать предложения, которые считает неприемлемыми.

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