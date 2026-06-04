Мазепин выразил надежду на выступление россиян на Олимпиаде-2028 с флагом и гимном

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 30 0

Некоторые международные федерации уже начали смягчать ограничения в отношении атлетов из РФ.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Мазепин: надеюсь, что на Олимпиаде-2028 российские спортсмены выступят с гимном

Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин выразил надежду на то, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2028 с государственной символикой. Об этом он заявил на сессии «Навстречу Олимпиаде-2028» в рамках ПМЭФ.

«Я бы хотел, чтобы после 2028 года здесь сидело много наших спортсменов, которые выступят прекрасно на Олимпиаде. В их честь будет звучать российский гимн. И мы будем гордиться и говорить: «Это наша элита», — заявил Мазепин.

В последние месяцы ситуация вокруг участия российских спортсменов в международных турнирах постепенно меняется. Ряд спортивных федераций начал смягчать ограничения, а некоторые российские атлеты уже получили возможность выступать под национальным флагом на отдельных международных стартах.

В апреле 2026 года World Aquatics сняла ограничения для российских спортсменов в водных видах спорта — речь идет о плавании, водном поло, синхронном плавании, прыжках в воду, хайдайвинге и плавании на открытой воде.

В июне аналогичное решение приняла Международная федерация фехтования: российские фехтовальщики смогут выступать на турнирах с национальной символикой.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны.

Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей.

Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

В центре обсуждений — баланс между конкуренцией и сотрудничеством в мировой экономике, структурные изменения в России, развитие социальной сферы, будущее технологий и новые инструменты роста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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